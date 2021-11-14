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“القدس المفتوحة” يستقبل المجلس الأكاديمي الفلسطيني لبحث سبل التعاون

الأحد 14 نوفمبر 2021 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
“القدس المفتوحة” يستقبل المجلس الأكاديمي الفلسطيني لبحث سبل التعاون



رام الله / سما /

استقبل رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، يوم الأحد الموافق 14-11-2021م، في مكتبه برام الله، رئيس المجلس الأكاديمي الفلسطيني المنتخب حديثاً د. إياد دلبح، وعدداً من أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة.

وهنأ رئيس الجامعة د. إياد دلبح بانتخابه بالإجماع رئيساً للمجلس خلفاً للمرحوم الدكتور سعيد عياد.

وأكد أ. د. عمرو استعداد الجامعة للتعاون المشترك مع المجلس الأكاديمي الفلسطيني باعتباره أحد روافد منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

بدوره، أشار د. دلبح إلى أهمية تنشيط عمل المجلس بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة من خلال إعداد أبحاث علمية، واستطلاعات الرأي، وورش عمل توعوية، وفعاليات أكاديمية أخرى متخصصة.

وبحث المجتمعون آليات فتح المجال أمام أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من حملة شهادة الدكتوراه للانتساب للمجلس الأكاديمي الفلسطيني، مؤكدين على ضرورة توسيع باب العضوية لتشمل الأكاديميين في فروع الجامعة بقطاع غزة.

وحضر اللقاء أيضاً من الجامعة د. م. عماد الهودلي مساعد رئيس الجامعة لشؤون العلاقات العامة والدولية والإعلام، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس، المنتخبة حديثاً، وهم: د. جمال حسين، ود. محمد الأعرج، ود. هشام شكوكاني، ود. محمد المصري.

#جامعة القدس المفتوحة

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