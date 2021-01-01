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بعد 12 عامًا.. إزالة الحراسة عن عائلة نتنياهو الشهر المقبل

الأحد 14 نوفمبر 2021 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 12 عامًا.. إزالة الحراسة عن عائلة نتنياهو الشهر المقبل



القدس المحتلة / سما /

 من المتوقع إزالة الحراسة الأمنية عن عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الشهر المقبل، وذلك بعد 12 عامًا من الحراسة المشددة خلال تواجده في رئاسة الحكومة.

وبحسب موقع واللا العبري، فإنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، رافق نتنياهو وزوجته سارة وابنهما يائير وأفنير، حراسة أمنية وتم توفير مركبة للعائلة، ومع قرب مرور 6 أشهر من انتهاء ولاية نتنياهو في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل سيتم إزالة الحراسة عن عائلته فقط، بحسب توصية جهاز الشاباك.

وتمتع أفرد عائلة نتنياهو بحراسة مشددة منذ سنوات من قبل وحدة “ماجن” وهي وحدة تأمين الشخصيات لرئيس الوزراء الإسرائيلي وكذلك عائلته وتأمين وزراء الحكومة.

وأشار إلى أن الحراسة على نتنياهو نفسه ستبقى بشكل مقلص كونه رئيس وزراء سابق ورئيس المعارضة حاليًا، وستبقى معه مركبة مصفحة بسائقها مدة 20 عامًا من نهاية ولايته.

#بنيامين نتنياهو #الحكومة الاسرائيلية

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