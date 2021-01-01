حزب الشعب يلتقي جبهة النضال الشعبي

رام الله / سما /

في اطار استمرار التواصل والتنسيق زار عضو اللجنة المركزية ومسؤول العلاقات السياسية في لبنان ابو فراس ايوب الغراب، جمال خليل "ابو احمد" عضو المكتب السياسي ومسؤول الساحات العربية في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وبحضور سمير الزيني سكرتير الجبهة في منطقة صور.

وتم التباحث في آخر المستجدات السياسية على المستوى الدولي والعربي والفلسطيني وقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واكد الجانبان على تعزيز أواصر العلاقات الكفاحية المشتركة لما فيه مصلحة شعبنا وقضيته الوطنية الفلسطينية، واكد الطرفان ايضاً على ضرروة استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام التي اصبحت ضرورة وطنية لتصدي للمؤمرات التي تحاك لتصفية القضية الوطنية وكدا على الاتفاق على تبني استراتيجية كفاحية وتشكيل قيادة وطنية موحدة لمقاومة الشعبية لقيادة نضال شعبنا لتحقيق هدف الحرية والاستقلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس وعودة الاجئين الى الديار التي شردوا منها وفق القرار الاممي 194.