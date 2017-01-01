الآلاف يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بجلب اليهود الإثيوبيين

القدس المحتلة / سما /

تظاهر الآلاف من أبناء الجالية الإثيوبية في إسرائيل، الأحد، لمطالبة تل أبيب بجلب ذويهم من إثيوبيا بدعوى أنهم معرضون للخطر هناك.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن نحو 4 آلاف شخص تظاهروا أمام مكتب رئيس الحكومة نفتالي بينيت في القدس الغربية "مطالبين بإنقاذ اليهود الإثيوبيين".

وأوضحت أن "التظاهرة تأتي على خلفية الوضع الأمني ​​الخطير في إثيوبيا والتقارير الواردة من البلاد عن وجود خطر على حياة اليهود الذين ينتظرون الهجرة إلى إسرائيل".

وشاركت في المظاهرة وزيرة الهجرة والاستيعاب "بنينا تامانو-شطا" (تنحدر من إثيوبيا)، ودعاها آلاف المتظاهرين إلى مواصلة جهودها لجلب 10 آلاف يهودي يتواجدون حاليا في مخيمات الانتظار بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ومدينة جوندار شمالي البلاد، وفق المصدر ذاته.

وتشهد إثيوبيا منذ أكثر من عام نزاعا مسلحا بين القوات الفيدرالية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" اشتدت ضراوته خلال الأيام الأخيرة مع تقدم ملحوظ للجبهة باتجاه عدد من المدن الرئيسية بما في ذلك أديس أبابا.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كشفت القناة (13) الإسرائيلية الخاصة أن عشرات المهاجرين الإثيوبيين الذين تم جلبهم من بلدهم خلال الفترة الأخيرة إلى إسرائيل في عملية خاصة "ليسوا يهودا".

وقالت القناة إن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي بينيت حول القضية، وادعى الأول أن من بين المهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل ضباطا شاركوا في جرائم حرب ارتكبت في إقليم تيغراي (شمال)، وتمكنوا من الفرار إلى إسرائيل بعدما ادعوا أنهم يهود.

فيما قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إنه من بين 61 شخصا تم جلبهم مؤخرا من إثيوبيا اتضح أن 4 منهم فقط لهم جذور يهودية.

واستنادا إلى دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، بلغ عدد اليهود من أصل إثيوبي في إسرائيل حتى نهاية عام 2017 نحو 148 ألفا، بينهم 87 ألفا ولدوا في إثيوبيا و61 ألفا في إسرائيل.

ويواجه اليهود الإثيوبيون صعوبة في الاندماج داخل المجتمع الإسرائيلي، نظرا لعدة أسباب أبرزها سياسة التمييز ضدهم.