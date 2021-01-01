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بينيت: موقف الإسرائيليين المعتقلين في تركيا معقد

الأحد 14 نوفمبر 2021 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: موقف الإسرائيليين المعتقلين في تركيا معقد



القدس المحتلة / سما /

وصف رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت قضية اعتقال السلطات التركية زوجين إسرائيلين بتهمة التجسس لتصويرهما مقر إقامة الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه "موقف معقد".

وتطرق بينيت في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، الأحد، إلى قضية اعتقال الزوجين نتالي وموردي أوكنين في تركيا، مؤكدا أنه يعمل حول هذه المسألة مع وزير الخارجية يائير لابيد وغيره من الجهات الخاصة في بلده طيلة نهاية الأسبوع.

وقال: "الحديث يدور هنا عن مواطنين بريئين وجدا أنفسهما عن طريق الخطأ في موقف معقد".

وأشار بينيت إلى أنه تحدث أمس مع أفراد عائلة الزوجين الموقوفين، مضيفا: "نبذل كل ما بوسعنا من جهود لإيجاد حل لهذه الموضوع، وقد طلبت من أفراد العائلة أن يكونوا أقوياء رغم كل ما يمرون به من مصاعب شديدة. نحن معكم".

ولفت بينيت إلى أنه لا يستطيع شرح المزيد من التفاصيل حاليا.

وكان بينيت قد نفى أمس وجود أي علاقة للزوجين الموقوفين مع الاستخبارات الإسرائيلية.

#الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #اسرائيل #تركيا #رجب طيب أردوغان

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