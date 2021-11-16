  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفير العمادي يعلن موعد وآلية صرف المنحة القطرية 100$ للأسر المتعففة في قطاع غزة

الأحد 14 نوفمبر 2021 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير العمادي يعلن موعد وآلية صرف المنحة القطرية 100$ للأسر المتعففة في قطاع غزة



غزة / سما /

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 16/11/2021.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 95 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبيّن العمادي أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها نحو 300 مركز ومحل تجاري، وستستمر لنحو عشرة أيام.

#السفير العمادي #المنحة القطرية #قطاع غزة #الاسر الفقيرة #صرف المنحة القطرية #غزة #قطر #صندوق قطر للتنمية

الأكثر قراءة اليوم

"كارثة حقيقية".. جنرال إسرائيلي يكشف عيوبا خطيرة داخل قواته العسكرية

"اكتشاف مثير للقلق" في الغلاف الجوي يثير "مخاوف اقتراب نهاية العالم"!

شاهد الصور: سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية من سبها

أسعار صرف العملات

3 توابل تطيل العمر وفعالة في مكافحة أمراض السرطان والسكري والزهايمر

قصة تحاكي روايات أجاثا كريستي.. لغز اختفاء البحارة السوريين في عرض البحر

البرهان يعين عضوا في مجلس السيادة السوداني الجديد يدعو للتطبيع السريع مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

تيغراي-إثيوبيا-2-730x438

رغم البعد الجغرافي.. إسرائيل: مصلحتنا تستدعي إعادة الهدوء إلى إثيوبيا

ايران

معضلات وسيناريوهات إسرائيل أمام إيران: "جميع الخيارات سيئة"

الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و185 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

مستشار اشتية : الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية قد تستمر لـ(6) أشهر

الاتصالات الفلسطينية