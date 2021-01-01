  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

وزير الخارجية السعودي: لا نرى أي فائدة من التعامل مع لبنان حاليا

الأحد 14 نوفمبر 2021 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية السعودي: لا نرى أي فائدة من التعامل مع لبنان حاليا



الرياض /سما/ رويترز

قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة لا تعتزم التعامل مع الحكومة اللبنانية حاليا، وسط خلاف عميق بين البلدين، مكررا دعوة الطبقة السياسية إلى إنهاء “هيمنة” جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة دبلوماسية على الإطلاق مع دول الخليج بسبب تصريحات من أحد وزراء الحكومة انتقد خلالها التدخل بقيادة السعودية في اليمن، مما دفع الرياض إلى طرد سفير لبنان واستدعاء مبعوثها وحظر جميع الواردات من لبنان.

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لقناة فرانس 24 التلفزيونية، في مقابلة أذيعت السبت: “لا نرى أي فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة الزمنية”.

#وزير الخارجية السعودي #الأمير فيصل بن فرحان #السعودية #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

"كارثة حقيقية".. جنرال إسرائيلي يكشف عيوبا خطيرة داخل قواته العسكرية

"اكتشاف مثير للقلق" في الغلاف الجوي يثير "مخاوف اقتراب نهاية العالم"!

شاهد الصور: سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية من سبها

أسعار صرف العملات

3 توابل تطيل العمر وفعالة في مكافحة أمراض السرطان والسكري والزهايمر

السفيرة الإسرائيلية في مصر تتجول بدراجتها في القاهرة (صور)

قصة تحاكي روايات أجاثا كريستي.. لغز اختفاء البحارة السوريين في عرض البحر

الأخبار الرئيسية

تيغراي-إثيوبيا-2-730x438

رغم البعد الجغرافي.. إسرائيل: مصلحتنا تستدعي إعادة الهدوء إلى إثيوبيا

ايران

معضلات وسيناريوهات إسرائيل أمام إيران: "جميع الخيارات سيئة"

الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و185 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

مستشار اشتية : الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية قد تستمر لـ(6) أشهر

الاتصالات الفلسطينية