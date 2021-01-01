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خان يونس تُشيع جثمان فقيد الغربة الشاب أنس أبو رجيلة

الأحد 14 نوفمبر 2021 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
خان يونس تُشيع جثمان فقيد الغربة الشاب أنس أبو رجيلة



غزة / سما /

شيعت جماهير غفيرة من أهالي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، اليوم الأحد، جثمان فقيد الغربة الشاب أنس أيمن أبو رجيلة، الذي وصل جثمانه عبر معبر رفح البري الحدودي، من تركيا.

وأفادت مصادر محلية بأن عائلة أبو رجيلة ودعت ابنها أنس، بمشاركة آلاف المواطنين، عقب أداء الصلاة على جثمانه في مسجد حمزة القريب من منزله.

يشار إلى أن سفارة دولة فلسطين لدى تركيا كانت أكدت أن الجهات التركية المختصة عثرت على جثة المواطن أبو رجيلة على إحدى شواطئ تركيا، خلال محاولته الهجرة إلى اليونان مع العشرات من اللاجئين بينهم فلسطينيون، وقد عملت السفارة كل ما يلزم لنقل جثمانه إلى أرض الوطن.

#أنس أبو رجيلة #تشييع جثمان #حادثة غرق بحر ايجه #اليونان #تركيا #قطاع غزة
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