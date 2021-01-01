خان يونس تُشيع جثمان فقيد الغربة الشاب أنس أبو رجيلة

غزة / سما /

شيعت جماهير غفيرة من أهالي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، اليوم الأحد، جثمان فقيد الغربة الشاب أنس أيمن أبو رجيلة، الذي وصل جثمانه عبر معبر رفح البري الحدودي، من تركيا.

وأفادت مصادر محلية بأن عائلة أبو رجيلة ودعت ابنها أنس، بمشاركة آلاف المواطنين، عقب أداء الصلاة على جثمانه في مسجد حمزة القريب من منزله.

يشار إلى أن سفارة دولة فلسطين لدى تركيا كانت أكدت أن الجهات التركية المختصة عثرت على جثة المواطن أبو رجيلة على إحدى شواطئ تركيا، خلال محاولته الهجرة إلى اليونان مع العشرات من اللاجئين بينهم فلسطينيون، وقد عملت السفارة كل ما يلزم لنقل جثمانه إلى أرض الوطن.