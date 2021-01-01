  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارة المرأة تكرم فلسطينيات حاصلات على جوائز دولية

الأحد 14 نوفمبر 2021 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة المرأة تكرم فلسطينيات حاصلات على جوائز دولية



غزة / سما /

كرمت وزارة شؤن المرأة ومعهد الامل للأيتام نساء فلسطينيات حاصلات على جوائز دولية، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني للمرأة الفلسطيني.

وحضر حفل التكريم وكيل وزارة شؤون المرأة أميرة هارون، ونهى أبو العلا مدير عام التأثير والاتصال المكلف وإياد المصري مدير معهد الأمل ونجلاء الزعيم عضو مجلس إدارة معهد الأمل.

وقالت "هارون" إن النساء الفلسطينيات قادرات على صناعة الحياة المبدعة والوصول لأعلى المراتب، وليس غريباً أن نجد نساء مبدعات يضفن المجد ويحصلن على مثل هذه الجوائز الدولية.

وأكدت أن هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات وزارة شؤون المرأة في اليوم الوطني للمرأة تكريماً لها على جهودها وإنجازاتها في مجالات عدة.

وأشارت إلى أن المرأة قادرة على صناعة المعجزات رغم الحصار والمعيقات المختلفة، فاستطاعت النساء أن تنافس وتنجز وتحصل على جوائز دولية فالمرأة الفلسطينية لها ابداعها وتميزها في صناعة النجاح محليا ًودولياً.

وأكدت نجلاء الزعيم عضو مجلس إدارة معهد الأمل للأيتام أن المرأة الفلسطينية مبدعة ومؤثرة في القضية الفلسطينية ومكافحة مع الرجل جنبا لجنب من أجل حرية الشعب الفلسطيني.

وشكرت "الزعيم" جميع المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها وزارة شؤون المرأة على ما يقدموه من دعم متواصل لخدمة المرأة الفلسطينية.

وجههت "أبو العلا" تحية للنساء المبدعات على تميزهن مستعرضة فعاليات الوزارة في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية .

وذكرت أن الوزارة أطلقت موجه إذاعية موحدة في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية بثتها 14 إذاعة وقناة.

كذلك إعداد فيديوهات لنساء رياديات حاصلات على جائزة امرأة فلسطين لعام 2021 ووجهن خلالها كلمة لكل امرأة فلسطينية وآخر هذه الفعاليات هذا التكريم الذي يسلط الضوء على نساء حاصلات على جوائز دولية .

وفي نهاية الحفل كرمت الوزارة والمعهد الفائزات متمنية لهمن الحصول لأعلى المراتب في الحياة العلمية والعملية .

#وزارة شؤن المرأة #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

"كارثة حقيقية".. جنرال إسرائيلي يكشف عيوبا خطيرة داخل قواته العسكرية

"اكتشاف مثير للقلق" في الغلاف الجوي يثير "مخاوف اقتراب نهاية العالم"!

شاهد الصور: سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية من سبها

أسعار صرف العملات

3 توابل تطيل العمر وفعالة في مكافحة أمراض السرطان والسكري والزهايمر

السفيرة الإسرائيلية في مصر تتجول بدراجتها في القاهرة (صور)

قصة تحاكي روايات أجاثا كريستي.. لغز اختفاء البحارة السوريين في عرض البحر

الأخبار الرئيسية

ايران

معضلات وسيناريوهات إسرائيل أمام إيران: "جميع الخيارات سيئة"

الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و185 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

مستشار اشتية : الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية قد تستمر لـ(6) أشهر

خلال احتجاجات .. طلبة التوجيهي يطالبون بحذف مواد من المنهاج المقرر

الاتصالات الفلسطينية