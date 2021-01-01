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القانوع يطالب بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام

الأحد 14 نوفمبر 2021 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
القانوع يطالب بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام



غزة / سما /

طالب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " الدكتور عبد اللطيف القانوع بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى الخمسة المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وقال القانوع إن استمرار الأسرى في إضرابهم عن الطعام، ودخول الأسير كايد الفسفوس لليوم الـ 123 في إضرابه وهو في مرحلة خطرة، يتطلب التدخل الفوري لإنقاذ حياتهم، وإجبار الاحتلال على الاستجابة لمطالبهم، وإنهاء معاناتهم التي تتفاقم يوماً بعد يوم.

وأكد أن الأسرى الأبطال لديهم القدرة على الصمود الأسطوري في مواجهة قرار تمديد الاعتقال الإداري الظالم بحقهم، والانتصار على إرادة السجان الصهيوني.

وشدد على تضامن الحركة ودعمها المتواصل للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال حتى تحقيق مطالبهم وانتزاع حقوقهم، منوها بأنه ليس أمام ما يسمى بمصلحة السجون إلا الرضوخ لمطالب الأسرى.

#حركة حماس #عبد اللطيف القانوع #الاسرى المضربين عن الطعام #السجون الاسرائيلية

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