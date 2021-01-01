هنية يُتوج الفائزين ببطولة القدس للسباحة لذوي الإعاقة

غزة / سما /

توَّج عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، الفائزين في بطولة القدس للسباحة لجميع الفئات والتصنيفات البارالمبية، والتي اختتمت ظهر الأحد، على مسبح نادي الصداقة الرياضي، ونظمتها لجنة السباحة للأشخاص ذوي الإعاقة في اللجنة البارالمبية الفلسطينية ورعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وشهدت البطولة الرياضية النوعية التي حضرها كامل أبو الحسن رئيس اللجنة البارالمبية، مجدي التتر رئيس لجنة السباحة للأشخاص ذوي الإعاقة ، إياد الجيش عضو لجنة السباحة للأشخاص ذوي الإعاقة ، نتائج متفاوتة ، وجاء نادي الجزيرة الرياضي في المركز الأول وحصد 40 نقطة ، فيما فاز فريق نادي السلام بالمرتبة الثانية وحصد 28 نقطة ، وفي المركز الثالث فريق نادي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 11 نقطة .

وجاءت نتائج كل مسابقة كالتالي:

سباق حرة 50 متر ( بتر فوق الركبة )

واحتل اللاعب سعدي المصري من نادي الجزيرة على المركز الأول واللاعب معتصم أبو كرش من نادي السلام على المركز الثاني والمركز الثالث اللاعب محمد العجوري من نادي السلام .

سباق حرة 25 م ( بتر فوق الركبة )

وفاز اللاعب سعدي المصري من الجزيرة على المركز الأول والوصافة للاعب محمد العجوري من نادي السلام والثالث أحمد الشاعر من الهلال الأحمر .

سباق سباحة حرة 25 متر ( إعاقة بصرية )

فاز بالمركز الأول اللاعب أسامة السيد من نادي الجزيرة والمركز الثاني اللاعب خالد النجار من نادي الهلال الأحمر والثالث احمد أبو عاصي من فريق نادي الهلال الأحمر .

سباحة حرة 25 متر ( إعاقة سمعية )

نال المركز الأول اللاعب الفذ محمد الكيلاني من نادي الجزيرة الرياضي

سباحة حرة 25 متر ( شلل نصفي )

فاز بالمركز الأول اللاعب سليم أبو خطاب من نادي الجريح والوصافة للاعب محمود أبو كلوب من نادي السلام .

سباحة حرة 50 متر ( تحت الركبة )

حصد اللقب اللاعب فادي شقورة من نادي السلام والمركز الثاني محمد الدحدوح من نادي الجزيرة والثالث اللاعب إبراهيم ماضي من نادي السلام .

سباحة حرة 25 متر ( بتر قدمين )

المركز الأول اللاعب خليل الجديلي من نادي الصداقة الرياضي .

سباحة حرة 50 متر ( بتر ذراع )

المركز الأول محمد أبو سمرة من نادي الجزيرة الرياضي .

وقال كامل أبو الحسن رئيس اللجنة البارالمبية الفلسطينية:” إن هذه البطولة ضمن الخطة السنوية للجنة البارالمبية وأول النشاطات لهذا العام بعد ماضي تأثر بجائحة كورونا عالميا موكدا الحسن ان مستوى البطولة متميز ورائع واتصف بالتنظيم الجيد والنظام وتميز على مدار يوم كامل واشتمل على أكثر من 9 سباقات مختلفة برز منهم العديد من المواهب ستكون حاضرة في الدورات الاسيوية المقبلة” .

ادار اللقاءات طاقم حكام مكون من محمد محمود أبو حصيرة وإسماعيل المناعمة ورامي أبو حصيرة ومحمد الميناوي وعلام زغرة ومحمود أبو حصيرة ومهند زويد وايمن السباخي ومحمد غنام ومحمد القوقا .