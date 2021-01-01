طولكرم تُحيي ذكرى استشهاد أبو عمار وإعلان الاستقلال

طولكرم / سما /

أحيت محافظة طولكرم وحركة “فتح”، اليوم الأحد، الذكرى الـ 17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، والذكرى الـ33 لإعلان الاستقلال، في مهرجان حاشد بعنوان “العهد والوفاء للوحدة والشهداء”، أقيم على مدرجات جامعة فلسطين التقنية خضوري في المدينة.

ونقل محافظ طولكرم عصام أبو بكر، في كلمته، تحيات الرئيس محمود عباس، وتأكيده على المكانة التاريخية العظيمة للشهيد ياسر عرفات، رفيق درب النضال والعمل الوطني، مترحما على أرواح الشهداء والمناضلين وكل من قدم روحه من أجل حرية الوطن والوصول إلى اللحظة التاريخية بالحرية والاستقلال.

واستذكر الأسرى في سجون الاحتلال والجرحى، وكل من قدم دمه دفاعا عن قضيتنا، وتكريس الدولة الفلسطينية والعزة والكرامة لشعبنا.

وأشار أبو بكر إلى أن الشهيد ياسر عرفات وحد شعبنا وكان يؤكد دائما على الوحدة الوطنية وأن الدم الفلسطيني مقدس، وكان شعاره هناك متسع للجميع، مؤكدا على تجديد العهد والوفاء للشهيد أبو عمار.

من جانبه، أكد محمد علوش، في كلمة فصائل العمل الوطني، على المكانة التاريخية للرئيس ياسر عرفات، “هذا الزعيم الذي علم الدنيا أن فلسطين هي جوهر هذا الكون وهي نقطة البداية ونقطة النهاية، من هنا كان للثورة الفلسطينية دورها ومكانتها على خارطة الفعل الوجودي والسياسي على مستوى العالم”.

بدوره، حيا أمين سر حركة “فتح” إقليم طولكرم إياد الجراد، الموقف البطولي للحركة الأسيرة وكل كوادرها وقيادتها الأبطال.

وقال: نترحم على الشهيد أبو عمار، مؤسس حركة “فتح” الأبية ومفجر الثورة الفلسطينية المعاصرة وقائدها الفذ وحامل لواء الحرية والاستقلال، مضيفا أن هذه المناسبة تأتي في ظل مرحلة حساسة وحرجة تمعن فيها سلطات الاحتلال بعدوانها على شعبنا، عبر الاستيطان والتهويد والفصل العنصري والقمع والاعتقالات، والتنكر لحقوق شعبنا الوطنية والتزاماته الدولية، ما أدى إلى وضع لا يطاق يرفضه شعبنا وحركتنا رفضا قاطعا، ويعبر عنه بمواقفه الصلبة قائدنا الرئيس محمود عباس بشكل واضح.

وأكد الجراد أن حركة “فتح” ستبقى السد المنيع أمام كل المتآمرين، لحماية مشروعنا الوطني وخدمة شعبنا العظيم.

وتخلل المهرجان فقرات فنية وطنية قدمها الفنان الكرمي علاء الجلاد، وفرقة الأمن الوطني الموسيقية.