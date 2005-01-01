إطلاق فعاليات معرض فلسطين العقاري 2021 الأسبوع المقبل

رام الله / سما /

أعلن اتحاد مطوري العقارات، اليوم الأحد، إطلاق فعاليات معرض فلسطين العقاري 2021، الذي سيقام برام الله في الفترة 21-23 تشرين الثاني الجاري.

وجاء الإعلان عن فعاليات المعرض خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد برام الله، بحضور الشركاء: “إيفنتيف” و”يو تي سي”، وبنك فلسطين، والرعاة: صندوق الاستثمار، وشركة بوابة أريحا، وشركة النبالي والفارس.

واعتبر وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ثائر زيدان، أن المعرض يمثل حدثا مهما، منوها إلى عناية الحكومة بالقطاع العقاري، والارتقاء به بشكل أكبر.

وأشار إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري مُجد وآمن، مضيفا أن “سياسات الحكومة تتمثل في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وأن أحد برامجها في إطار التنمية بالعناقيد، يتعلق بإسكان الأزواج الشابة، وأن دور الحكومة اليوم هو توفير بيئة مساندة للمطور والمالك والمستفيد، للحصول على مسكن بإمكانات ذاتية أو عبر المطورين”.

وقال: “هناك لجنة بقرار من مجلس الوزراء، للاستثمار في أراضي الدولة”.

بدوره، وصف رئيس اتحادي مطوري العقارات علاء أبو عين، المعرض بأنه “حدث اقتصادي مهم”، متوقعا أن يشهد زخما كبيرا.

وعبر عن أمله بعقد صفقات ضمن المعرض، الذي ستشارك فيه 35 شركة.

من جهته، قال مدير إدارة أعمال الأفراد في مجموعة بنك فلسطين ثائر حمايل، إن المعرض يشكل فرصة كبيرة لجمهورنا لتسليط الضوء على واقع القطاع العقاري في فلسطين، الذي نؤمن بضرورة مواصلة العمل فيه، وأن لا فائض فيه نظرا للنمو السكاني الكبير، عدا أهمية الموضوع من ناحية سيادية لتعزيز الصمود على هذه الأرض.

وأضاف: القطاع المصرفي ومن ضمنه بنك فلسطين، يسعى دوما لأن يكون إلى جانب المواطن لتلبية احتياجاته، بالتالي نحن نسعى باستمرار إلى إيجاد منتجات وبرامج تساعد المواطن على الحصول على شقة أو بيت أو أرض، عبر برامج مميزة تصل فترة السداد فيها إلى 25 عاما.

بدوره، لفت مدير الاتصالات والعلاقات العامة في صندوق الاستثمار عوض دعيبس، إلى حيوية القطاع العقاري على الصعيد الاستثماري وإيجاد المزيد من فرص عمل، لافتا إلى أن محفظة الصندوق في القطاع العقاري والتي تشمل تسعة مشاريع بمجموع 2.3 مليون متر مربع، أدت إلى الآن لتوفير 11 ألف وظيفة منذ عام 2005 حتى 2020.

واستعرض جانبا من مشاريع الصندوق في المجال العقاري، لافتا إلى استراتيجية الاستثمار المؤثر التي يعتمدها الصندوق.