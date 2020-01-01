السكري ثاني مسبب للوفاة في فلسطين

رام الله / سما /

قالت وزارة الصحة عشية اليوم العالمي للسكري (14 تشرين ثاني/ نوفمبر) إن السكري هو المسبب الثاني للوفاة في فلسطين، مشكِّلًا 14.6% من جميع حالات الوفاة المسجلة في فلسطين.

ورصدت الوزارة تسجيل 1142 حالة وفاة سببها مرض السكري عام 2020، وبمعدل حدوث 41.4 حالة وفاة لكل 100,000 شخص.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم رصد حوالي 4,420 حالة سكري جديدة في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة خلال 2020، وذلك يدل على أن معدل حدوث مرض السكري في فلسطين أعلى من 160 حالة لكل 100,000 شخص، كما بينت إحصائيات وزارة الصحة أن نسبة حدوث السكري بين الإناث (53%) وهو أعلى قليلًا من حدوثه بين الذكور.

وبلغ عدد زيارات مضاعفات السكري لعيادات السكري في مراكز علاج وزارة الصحة 54,898 زيارة، خلال 2020، و كان أكثر أنواع المضاعفات شيوعًا أمراض القلب والأوعية الدموية يليها الاعتلال العصبي واعتلال الشبكية.

وبينت أنه وبعد انتشار جائحة كورونا، تبين أن الأشخاص المصابين بمرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، كما أنّ تطور المرض وعواقبه لديهم أكثر سوءًا من الأشخاص غير المصابين بالمرض.

وأشار بيان الوزارة إلى أن علاج مرض السكري يتطلب تغيير العديد من عاداتنا الحياتية مثل الحمية الغذائية، والقيام بالتمارين الرياضية، وتناول الدواء، والمتابعة المستمرة لكي يتم اتخاذ القرارات الصحيحة عند التعامل مع مرض السكري والتعايش معه.