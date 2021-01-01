  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مصادر عبرية: إصابة 3 إسرائيليين بإطلاق نار ويجري فحص خلفية الحادث

الأحد 14 نوفمبر 2021 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر عبرية: إصابة 3 إسرائيليين بإطلاق نار ويجري فحص خلفية الحادث



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وسائل إعلام عبرية ظهر يوم الأحد، عن إصابة 3 إسرائيليين، إثر تعرضهم لعملية إطلاق نار بالقرب من فندق "أوريانت"، وسط مدينة القدس.

وأفادت القناة الـ12 العبرية، بأنه من بين الإصابات الثلاث، إصابة خطيرة، منوهة إلى أنه يجري التحقق من خلفية الحدث.

ومن جانبها، ذكرت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال، أن الشرطة الاسرائيلية تلقت بلاغا عن إطلاق نار في شارع "تسيفي جريتس" بالقدس وعلى إثره أصيب شخصان ويخضعان للعلاج.

وأضافت أنه تم استدعاء قوات الشرطة الاسرائيلية إلى مكان الحادث ولا تزال ملابسات القضية قيد التحقيق.

#اصابات #اسرائيل #اطلاق نار

الأكثر قراءة اليوم

"كارثة حقيقية".. جنرال إسرائيلي يكشف عيوبا خطيرة داخل قواته العسكرية

"اكتشاف مثير للقلق" في الغلاف الجوي يثير "مخاوف اقتراب نهاية العالم"!

شاهد الصور: سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية من سبها

أسعار صرف العملات

3 توابل تطيل العمر وفعالة في مكافحة أمراض السرطان والسكري والزهايمر

السفيرة الإسرائيلية في مصر تتجول بدراجتها في القاهرة (صور)

قصة تحاكي روايات أجاثا كريستي.. لغز اختفاء البحارة السوريين في عرض البحر

الأخبار الرئيسية

تيغراي-إثيوبيا-2-730x438

رغم البعد الجغرافي.. إسرائيل: مصلحتنا تستدعي إعادة الهدوء إلى إثيوبيا

ايران

معضلات وسيناريوهات إسرائيل أمام إيران: "جميع الخيارات سيئة"

الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و185 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

مستشار اشتية : الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية قد تستمر لـ(6) أشهر

الاتصالات الفلسطينية