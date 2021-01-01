مصادر عبرية: إصابة 3 إسرائيليين بإطلاق نار ويجري فحص خلفية الحادث

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وسائل إعلام عبرية ظهر يوم الأحد، عن إصابة 3 إسرائيليين، إثر تعرضهم لعملية إطلاق نار بالقرب من فندق "أوريانت"، وسط مدينة القدس.

وأفادت القناة الـ12 العبرية، بأنه من بين الإصابات الثلاث، إصابة خطيرة، منوهة إلى أنه يجري التحقق من خلفية الحدث.

ومن جانبها، ذكرت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال، أن الشرطة الاسرائيلية تلقت بلاغا عن إطلاق نار في شارع "تسيفي جريتس" بالقدس وعلى إثره أصيب شخصان ويخضعان للعلاج.

وأضافت أنه تم استدعاء قوات الشرطة الاسرائيلية إلى مكان الحادث ولا تزال ملابسات القضية قيد التحقيق.