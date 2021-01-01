قلقيلية: مسيرة حاشدة احياء للذكرى 17 لاستشـهاد ابو عمار

قلقيلية / سما /

نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اقليم قلقيلية مسيرة حاشدة بمناسبة الذكرى السابعة عشر لاستشــهاد ابو عمار وذكرى اعلان الاستقلال، انطلقت من ميدان الشهــيد ابو علي اياد وصولا الى وسط مدينة قلقيلية ، رفع خلالها المشاركون العلم الفلسطيني وصور القائد ياسر عرفات " ابو عمار" .



وشارك في المسيرة اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية ومحمود ولويل امين سر حركة فتح / اقليم قلقيلية ونائب محافظ محافظة قلقيلية العميد حسام ابو حمدة، وقائد منطقة قلقيلية العميد غازي بشارات ومدراء الاجهزة الامنية، واعضاء الاقليم والمناطق التنظيمية، ورئيس بلدية قلقيلية د.هاشم المصري، ومدراء وممثلين عن المؤسسات الرسمية والشعبية وحشد من المواطنين.

وجددت الجماهير التأكيد على تمسكها باعلان الاستقلال، معتبرين اياه احد الثوابت الفلسطينية التي ناضل واستــشهد من اجلها الشــهداء وعلى رأسهم الشهــيد الرمز ابو عمار، كما اكدوا التفافهم حول القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس.



وخلال كلمته في المسيرة حيا المحافظ جماهير محافظة قلقيلية التي خرجت في هذه المناسبة لتجديد العهد، وقال " لقد رحل أبو عمار جسداً وبقي ارثه وحلمه الابدي ماثلاً .. نمضي بخطى واثقة نحو الهدف الذي حدده زعيمنا الشهــيد، فها هو رفيق درب شهــيدنا زعيمنا القائد يمضى على خطى الشــهيد ياسر عرفات لترسيخ دعائم اعلان الاستقلال وكذلك يمضي بخطى ثابته للعبور بقضيتنا نحو بر الأمان".



واكد المحافظ على حق شعبنا في الحياة وان ينعم بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، مؤكدا ان اعلان الاستقلال ظل ماثلا امام شعبنا ومضى الشعب الفلسطيني وقيادته على درب ابو عمار فافشل كل المحاولات التي هدفت الى جعل القضية الفلسطينية في غياهب النسيان.



من جانبه اكد مراد شتيوي الناطق باسم حركة فتح في اقليم قلقيلية على حق الشعب الفلسطيني في الحياة وتقرير المصير، واكد ان الجماهير التي خرجت اليوم احياء للذكرى 17 لاستــشهاد ابو عمار انما تؤكد ان ابو عمار لن ينسى بمرور الوقت وانه سيظل بوصلة للاجيال القادمة التي تشق طريها نحو الحرية والاستقلال.



وأشار شتيوي إلى ان شعبنا سيبقى وفيا للقائد الشــهيد الذي رحل لأجل حرية شعبه ووطنه وتجاوز العديد من المؤامرات وحرص على الوحدة الداخلية الفلسطينية، مؤكدا مضي شعبنا في ذات الطريق من الوفاء له عبر الالتفاف حول القيادة التي يمثلها السيد الرئيس محمود عباس حتى تحقيق كامل أهداف شعبنا.