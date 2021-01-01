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قائد القوات الجوية الإسرائيلية يختتم زيارته للإمارات

الأحد 14 نوفمبر 2021 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد القوات الجوية الإسرائيلية يختتم زيارته للإمارات



القدس المحتلة / سما /

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قائد القوات الجوية الإسرائيلية عميكام نوركين، اختتم زيارته إلى الإمارات، بعد المشاركة في عدد من الفعاليات.
 
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: إن زيارة "نوركين" إلى الإمارات تأتي "استكمالًا لزيارة قائد القوات الجوية الإماراتية اللواء إبراهيم ناصر محمد العلوي إلى إسرائيل، في إطار تمرين العلم الأزرق، الذي أقيم قبل نحو أسبوعين".
 
يذكر أن نوركين حل ضيفًا على مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية (DIACC) (الذي انطلق السبت) بمدينة جميرا في دبي، كما زار معرض دبي للطيران (Dubai Airshow)، كما شارك في المؤتمر قادة القوات الجوية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دول في الشرق الأوسط".
 
وتشارك إسرائيل في "معرض دبي للطيران" 2021، الذي انطلق الأحد، ويستمر حتى الخميس المقبل؛ لمناقشة آخر تطورات التقنيات الدفاعية الجوية العالمية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
 
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصل قائد القوات الجوية الإماراتية إلى إسرائيل في إطار فعاليات التدريب الجوي "العلم الأزرق" التي جرت قرب مدينة إيلات (جنوب).
 
ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومنذ ذلك الوقت، أبرم البلدان اتفاقيات تعاون في مختلف القطاعات.

#الجيش الإسرائيلي #القوات الجوية الإسرائيلية #عميكام نوركين #اسرائيل #الامارات

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