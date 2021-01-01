  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي يحظر استجواب الفلسطينيين بالقوة للتحقيق

الأحد 14 نوفمبر 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يحظر استجواب الفلسطينيين بالقوة للتحقيق



القدس المحتلة / سما /

قرر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، منع جنوده من إجبار الفلسطينيين على التعاون خلال التحقيقات واستجوابهم بقوة.
 
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الجيش أبلغ الجيش المحكمة العليا أنه منع الجنود من إجبار الفلسطينيين في الضفة الغربية على التعاون في الاستجوابات التي تجري لصالحهم.
 
وأوضح أن ذلك جاء ردًا على التماس ضد قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي بطالب بحظر الاستجواب بالقوة في الوقت الحاضر، ويجبر الجنود أحيانًا الفلسطينيين على السؤال عما إذا كانوا يعتقدون أن لديهم معلومات حول أحداث تم ارتكابها حتى لو لم يشهدوها.
 
ورد الجيش على الدولة عقب الالتماس بأن حظر الاستجواب دخل حيز التنفيذ كجزء من تحديث التوجيهات التي أصدرها الجيش في يونيو. 

#الجيش الإسرائيلي #استجواب الفلسطينيين #اعتقال

الأكثر قراءة اليوم

"كارثة حقيقية".. جنرال إسرائيلي يكشف عيوبا خطيرة داخل قواته العسكرية

"اكتشاف مثير للقلق" في الغلاف الجوي يثير "مخاوف اقتراب نهاية العالم"!

شاهد الصور: سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية من سبها

أسعار صرف العملات

3 توابل تطيل العمر وفعالة في مكافحة أمراض السرطان والسكري والزهايمر

السفيرة الإسرائيلية في مصر تتجول بدراجتها في القاهرة (صور)

قصة تحاكي روايات أجاثا كريستي.. لغز اختفاء البحارة السوريين في عرض البحر

الأخبار الرئيسية

ايران

معضلات وسيناريوهات إسرائيل أمام إيران: "جميع الخيارات سيئة"

الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و185 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

مستشار اشتية : الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية قد تستمر لـ(6) أشهر

خلال احتجاجات .. طلبة التوجيهي يطالبون بحذف مواد من المنهاج المقرر

الاتصالات الفلسطينية