الجيش الإسرائيلي يحظر استجواب الفلسطينيين بالقوة للتحقيق

القدس المحتلة / سما /

قرر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، منع جنوده من إجبار الفلسطينيين على التعاون خلال التحقيقات واستجوابهم بقوة.



وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الجيش أبلغ الجيش المحكمة العليا أنه منع الجنود من إجبار الفلسطينيين في الضفة الغربية على التعاون في الاستجوابات التي تجري لصالحهم.



وأوضح أن ذلك جاء ردًا على التماس ضد قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي بطالب بحظر الاستجواب بالقوة في الوقت الحاضر، ويجبر الجنود أحيانًا الفلسطينيين على السؤال عما إذا كانوا يعتقدون أن لديهم معلومات حول أحداث تم ارتكابها حتى لو لم يشهدوها.



ورد الجيش على الدولة عقب الالتماس بأن حظر الاستجواب دخل حيز التنفيذ كجزء من تحديث التوجيهات التي أصدرها الجيش في يونيو.