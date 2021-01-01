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مقتل عامل فلسطيني جراء شجار تخلله إطلاق نار

الأحد 14 نوفمبر 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل عامل فلسطيني جراء شجار تخلله إطلاق نار



القدس المحتلة / سما /

أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى "شعاريه تسيدك" في القدس، بعد عصر اليوم الأحد، عن وفاة الشاب محمد عزام الكسواني (30 عامًا) والذي كان قد أصيب بجراح خطيرة جراء شجار نشب بين عمّال عرب.

وأصيب عامل آخر بجراح متوسطة، إثر الشجار ذاته حيث اندلع في ورشة بناء يعملان بها قرب فندق "أورينت" في القدس المحتلة.

وأطلق النار أحد المتشاجرين على الآخر وهو ما أدى لإصابتين حرجة ومتوسطة. وأعلنت الشرطة أنها تجري أعمال بحث وتفتيش في المنطقة بحثًا عن متورطين في الشجار.

وقبل الإعلان عن وفاته، نقل المُصاب الذي وصفت حالته بالحرجة ويبلغ من العمر 30 عاما إلى مستشفى "شعاريه تسيدك" في القدس، أما المصاب بجراح متوسطة، فوصل للمستشفى لاستكمال العلاج بشكل مستقل.

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