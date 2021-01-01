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الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و185 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

الأحد 14 نوفمبر 2021 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و185 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 1، الخليل 43، ضواحي القدس 2، بيت لحم 15، جنين 15، رام الله والبيرة 16، طولكرم 4، أريحا والأغوار 6، نابلس 7، قلقيلية 0، سلفيت 1، قطاع غزة 75".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 1، الخليل 18، ضواحي القدس 3، بيت لحم 11، جنين 5، رام الله والبيرة 25، طولكرم 5، أريحا والأغوار 0، نابلس 11، قلقيلية 2، سلفيت 0، قطاع غزة 163”.

وسجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 74 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#فيروس كورونا #وزارة الصحة #اصابات كورونا #قطاع غزة #الضفة الغربية #المحافظات الفلسطينية

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