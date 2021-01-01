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"حزب الله" : كرامتنا الوطنية غالية ولن نقبل أن تكون محلا للابتزاز والمتاجرة

الأحد 14 نوفمبر 2021 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" : كرامتنا الوطنية غالية ولن نقبل أن تكون محلا للابتزاز والمتاجرة



وكالات

اعتبر "حزب الله" اللبناني أن "المصلحة الوطنية أولا وآخرا تعني صون الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي، وليس التفريط بهما من أجل إرضاء أي كان".وخلال احتفال أقامه "حزب الله" في بلدة الدوير الجنوبية، لمناسبة "يوم الشهيد"، قال عضو المجلس المركزي في الحزب، نبيل قاووق: "كرامتنا الوطنية غالية لأننا صنعناها وحميناها بأطهر دم، ولن نقبل أن تكون محلا للابتزاز والمتاجرة أمام من هانت عليهم كرامتهم، فهذا شانهم".

وأشار إلى أن "الذين يستهدفون المقاومة شعاراتهم أكبر من أحجامهم، وارتفاع منسوب أصواتهم تعبير عن خيبتهم وإفلاسهم".

وأضاف قاووق: "فلسطين هي معيار وجوهر العروبة الأصيلة، وكل عروبة تبتعد عنها هي عروبة متهمة، أما العروبة التي تتحالف مع العدو الصهيوني فهي عروبة متصهينة زائفة ليست منا ولسنا منها، وهي تشكل خطرا على الأمن القومي في لبنان والمنطقة".

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