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مصرية تدفن زوجها حيا والأمن يكشف تفاصيل الجريمة!

الأحد 14 نوفمبر 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرية تدفن زوجها حيا والأمن يكشف تفاصيل الجريمة!



القاهرة / سما /

أقدمت سيدة مصرية على تنفيذ جريمة بشعة، حيث عثر أحد المزارعين على جثة شخص مدفونة داخل حقل تابع لمركز شربين في محافظة الدقهلية، وتبين أنها السبب وراء ذلك.

وكشفت التحريات أن المجني عليه متغيب عن منزله منذ شهر سبتمبر الماضي، بعدما حررت زوجته ربة منزل محضرًا بمركز شرطة شربين، يفيد اختفاء زوجها محمد .ف، وشهرته العسكري، ويبلغ من العمر 42 سنة، وغاب عن منزله عقب خروجه للعمل بمدينة برج العرب بالإسكندرية، حيث يعمل بأحد المصانع هناك.

ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض اختفائه بعد العثور على جثمانه بعد شهرين من اختفائه، حيث تبين قتله على يد زوجته بمساعدة عشيقها الذي كان صديق المجني عليه، حيث أقدما على دفنه حيا بعد تخديره للتخلص منه حتى يتزوجا.

واعترف المتهم بعد القبض عليه بأنه استدرج المجني عليه ليلة الواقعة لأرض زراعية، وخلال جلستهما أعطاه مخدرا حتى غاب عن الوعي، ودفنه حيًّا داخل حفرة، وحفرها بالاشتراك مع الزوجة التي تربطهما علاقة غير شرعية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام.

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