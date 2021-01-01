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حماس : تصعيد أجهزة السلطة للاعتقالات السياسية في الضفة "جريمة لا تخدم إلا الاحتلال"

الأحد 14 نوفمبر 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : تصعيد أجهزة السلطة للاعتقالات السياسية في الضفة "جريمة لا تخدم إلا الاحتلال"



غزة/ سما /

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد أن تصعيد أجهزة أمن السلطة للاعتقالات السياسية في الضفة الغربية بحق أبناء شعبنا، جريمة حقيقية بحق أهلنا في الضفة، ولا يخدم إلا الاحتلال وسياسته.

وأوضح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن هناك جملة واسعة من الانتهاكات ضد المواطنين في الضفة الغربية عبر الاعتقال السياسي، بالإضافة إلى قمع الحريات ومصادرة الحق في التعبير.

وبين أن استمرار هذه السياسة من السلطة يضرب بعرض الحائط كل الاعتبارات الوطنية، خاصة في ظل الهجمة الصهيونية على الأرض والإنسان الفلسطيني، وتصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة بشكل غير مسبوق.

وشدد قاسم على ضرورة ان يكون هناك موقف وطني جامع  يضع حدًا لسلوك السلطة، ومنعها من الاستمرار في التغول على حريات أهلنا في الضفة.

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