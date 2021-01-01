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محمد هنيدي يطلب الدعاء لأهل محافظة أسوان

الأحد 14 نوفمبر 2021 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد هنيدي يطلب الدعاء لأهل محافظة أسوان



وكالات / سما /

طلب الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي، من كل معجبيه، الدعاء لأهالي محافظة أسوان المصرية.‏

وغرد هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بأنه يرغب من كل محبيه الدعاء لأهل أسوان في هذا التوقيت، داعيا الله تعالى أن يحميهم ويحفظهم.

ولفت محمد هنيدي إلى أن أسوان شهدت مؤخرا "ليلة صعبة"، بحسب تعبيره، ودعا الله تعالى أن يرحم أمواتها.

وشهدت محافظة أسوان المصرية، أول أمس الجمعة، خروج أعداد كبيرة من العقارب من جحورها، نتيجة موجة من الطقس السيء.

وأسفر الطقس السيء عن 3 وفيات، وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين في المحافظة وصل عددهم إلى 425 شخص.

وأصدرت وزارة الصحة المصرية برفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات أسوان، واستدعاء الأطباء من الإجازات للمساعدة فى مواجهة الظروف الطارئة، وإسعاف المصابين بلدغات العقارب، وذلك بمنحهم مصل العقرب أو إيداعهم إلى مستشفيات المحافظة.

#محمد هنيدي #أسوان #محافظة أسوان #الدعاء #مصر

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