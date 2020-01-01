هل اعتزل الفنان المصري عادل إمام التمثيل نهائياً؟

وكالات / سما /

نفى الناقد الفني، طارق الشناوي، خلال لقائه مع برنامج (التاسعة) خبر اعتزال الفنان المصري عادل إمام، مؤكداً أن سبب ابتعاده عن الساحة هو للحفاظ على صحته وخوفه من فيروس (كورونا).

وتوقع عدم تقديم عادل إمام أي عمل جديد في شهر رمضان المقبل، واصفا إيا بـ(الثروة القومية التي يجب الحفاظ عليها).

وأكد الناقد السينمائي إن عادل إمام أعلن اعتزاله الأكشن وليس الفن بشكل عام كما قيل، قائلا: "نحن نعيش عصر الشائعات ولكن تكذيب الشائعات الآن أصبح أسهل بكثير".

الجدير ذكره أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل (فلانتينو)، الذي طرح في السباق الرمضاني، للعام 2020، وشارك معه عدد من الفنانين، منهم: داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، وطارق الأبياري، وهدى المفتي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.