خانيونس تشيّع جثمان الشاب أبو رجيلة الذي قضى غرقًا بين تركيا واليونان

غزة/ سما /

شيعت جماهير غفيرة من المواطنين، اليوم الأحد، جثمان الشاب أنس أبو رجيلة، الذي توفي قبالة السواحل التركية مع اليونان منذ أيام، بعد غرق مركب كان يحمل العشرات من المهاجرين بينهم فلسطينيون من غزة.

ووصل جثمان أبو رجيلة من تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم عبر معبر رفح البري، بعد أن نسقت عائلته مع السفارة الفلسطينية في أنقرة ترتيبات نقل جثمانه.

وانطلق موكب التشييع من منزل عائلته في بلدة خزاعة شرق خانيونس، حيث استقبلته عائلته بالدموع والتكبير، قبل أن ينقل جثمانه باتجاه مقبرة البلدة، التي ووري فيها الثرى.

وفقدت آثار أبو رجيلة مع آخرين عثر على جثمان أحدهما وهو نصرالله الفرا، فيما لا زال الثالث مفقودًا، بينما تم إنقاذ عدد من الشبان الذين كانوا على متن المركب.