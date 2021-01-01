  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خانيونس تشيّع جثمان الشاب أبو رجيلة الذي قضى غرقًا بين تركيا واليونان

الأحد 14 نوفمبر 2021 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
خانيونس تشيّع جثمان الشاب أبو رجيلة الذي قضى غرقًا بين تركيا واليونان



غزة/ سما /

 شيعت جماهير غفيرة من المواطنين، اليوم الأحد، جثمان الشاب أنس أبو رجيلة، الذي توفي قبالة السواحل التركية مع اليونان منذ أيام، بعد غرق مركب كان يحمل العشرات من المهاجرين بينهم فلسطينيون من غزة.

ووصل جثمان أبو رجيلة من تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم عبر معبر رفح البري، بعد أن نسقت عائلته مع السفارة الفلسطينية في أنقرة ترتيبات نقل جثمانه.

وانطلق موكب التشييع من منزل عائلته في بلدة خزاعة شرق خانيونس، حيث استقبلته عائلته بالدموع والتكبير، قبل أن ينقل جثمانه باتجاه مقبرة البلدة، التي ووري فيها الثرى.

وفقدت آثار أبو رجيلة مع آخرين عثر على جثمان أحدهما وهو نصرالله الفرا، فيما لا زال الثالث مفقودًا، بينما تم إنقاذ عدد من الشبان الذين كانوا على متن المركب.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تنشر تفاصيل صادمة لجريمة اغتصاب طفلة في رفح

"كارثة حقيقية".. جنرال إسرائيلي يكشف عيوبا خطيرة داخل قواته العسكرية

"اكتشاف مثير للقلق" في الغلاف الجوي يثير "مخاوف اقتراب نهاية العالم"!

أسعار صرف العملات

يوسي بيلين يكتب: وحشية بثوب سياسي.. وملك الأردن: ما علاقتي بائتلاف بينيت؟

الاونروا تنفي بشدة نيتها اغلاق مدارسها في الاردن خلال الشهور الاربعة القادمة

تحقيق صحفي إسرائيلي يكشف: محقق هدد معتقلاً بأن جريمة ستقع في عائلته إذا لم يعترف

الأخبار الرئيسية

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

مستشار اشتية : الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية قد تستمر لـ(6) أشهر

خلال احتجاجات .. طلبة التوجيهي يطالبون بحذف مواد من المنهاج المقرر

الصحة بغزة: 3 وفيات و75 إصابة بفيروس كورونا وتعافي 163 حالة

خطة مصرية شاملة لغزة تنتظر الموقف الإسرائيلي وهذه اهم تفاصيلها ..

الاتصالات الفلسطينية