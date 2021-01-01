إذا قررت التخلص من جهازك أو بيعه.. عليك اتباع هذه الخطوات

وكالات / سما /

يأتي ويندوز 11 مع اختيار مدمج بداخله من أجل إعادة ضبط المصنع، وبالتالي إعادة الجهاز لحالته الأصلية التي خرج بها.

وتستطيع عبر هذه العملية حذف جميع المحتويات والإعدادات الموجودة في الجهاز، وذلك يساعدك عندما تقرر بيعه أو التخلص منه.

ولا تتطلب العملية الكثير من الخطوات أو خبرة بالتعامل مع أجهزة الحاسب الشخصي، حيث تعتبر خطواتها واضحة للغاية.

خطوات إعادة ضبط المصنع في ويندوز 11

يمكنك إعادة ضبط المصنع عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه في البداية إلى قائمة إبدأ ومن ثم اختر تطبيق الإعدادات، أو قم بالضغط على زري علامة الويندوز وحرف i.

وبعد ذلك توجه إلى اختيار إعدادات النظام من القائمة اليسرى للشاشة ومن ثم اختر اختيارات الاستعادة من القائمة اليمنى.

واضغط بعد ذلك على اختيار إعادة الجهاز إلى حالته الأصلية عبر القائمة الجديدة التي تظهر لك، وانتظر حتى يعيد الجهاز تشغيل نفسه.

وبعد ذلك عندما تظهر الشاشة الزرقاء عندما يقلع الجهاز، فإنك ترى اختياران أمامك، ويمكنك عبر الاختيار الأول إعادة ضبط المصنع للنظام فقط دون حذف أي تطبيقات أو إعدادات.

ويمكنك الضغط على الاختيار الثاني لحذف جميع الملفات والتطبيقات والإعدادات، وننصح بهذا الاختيار إن كنت تفكر في بيع جهازك.

وتظهر لك بعد ذلك شاشة أخرى تسألك عن طريقة إعادة تثبيت النظام التي ترغب بها، ويمكنك اختيار أي طريقة تفضلها.

حماية بياناتك عند بيع الأجهزة

بينما تعمل هذه الطريقة على حذف جميع البيانات والملفات والإعدادات من ويندوز 11، إلا أنها غير كافية إذا كنت تفكر في بيع جهازك.

ويمكن عبر مجموعة من التطبيقات المتقدمة والمدفوعة أن تقوم باستعادة الكثير من البيانات المحذوفة عبر هذه الطريقة أو غيرها.

لذلك من الأفضل دائًما أن تزيل القرص الصلب وتثبيت قرصًا جديدًا بدلًا من القرص الذي قمت بتخزين ملفاتك الخاصة عليه، وذلك خاصةً إن كانت ملفات هامة أو حساسة ولا ترغب في وصولها لأحد.

كما يمكنك تهيئة القرص الصلب ثلاثة مرات متتالية وذلك من أجل التأكد من حذف الملفات تمامًا من عليه وحتى لا يتمكن أحد من استعادتها.