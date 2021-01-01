قبول عضوية فلسطين في الاتحاد الدولي للرماية (ISSF)

رام الله / سما /

صادق المجلس الإداري على توصية المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي للرماية في اجتماعه الذي انعقد في بولندا بقبول عضوية الاتحاد الفلسطيني للرماية .

وأرسل السيد فلاديمير ليسين رئيس الاتحاد الدولي للرماية برقية تهنئة للسيد معن بركات رئيس الاتحاد الفلسطيني للرماية يعلمه فيها بقرار المجلس ومرحبا بفلسطين في عائلة الاتحاد الدولي للرماية ، إضافة الى برقية أخرى من الأمين العام يحدد فيها الخطوات اللاحقة والمتعلقة بتسجيل اللاعبين ومنحهم الارقام الدولية .

يأتي هذا القرار بعد أكثر من ثلاثة سنوات ونصف من تقديم طلب العضوية وتعطيل عرضه على أجندة اجتماعات المكتب التنفيذي من قبل الأمانة العامة السابقة وبعد سلسلة طويلة ومكثفة من الضغط والإصرار على نيل العضوية من قبل الاتحاد الفلسطيني وبمساندة كبيرة من اللجنة الأولمبية الفلسطينية والفريق جبريل الرجوب .

وأعرب بركات ومجلس إدارة الاتحاد عن سعادتهم بهذا الانتصار الكبير لما فيه من منفعة مباشرة للاعبين وتمكينهم من الانخراط في برامج التدريب والتحكيم وغيرها وكذلك تمكينهم من المشاركة في البطولات والمنافسات الدولية والقارية .

وقدم الاتحاد شكره الكبير للفريق جبريل الرجوب واللواء عبد المجيد حجة امين عام اللجنة الأولمبية على دعمهم ومساندتهم ولكل كادر اللجنة الأولمبية .

كما عبر عن امتنانه العميق للشيخ سلمان الصباح رئيس اتحاد اسيا والمهندس دعيج العتيبي رئيس الاتحاد العربي وأمين عام اتحاد اسيا ، وكذلك للواء حازم حسني رئيس الاتحاد الافريقي ولكل من ساهم في حشد الدعم والتأييد في اجتماعي المكتب التنفيذي والمجلس الإداري .

هذا وسيبدأ الاتحاد الفلسطيني للرماية فورا بتسجيل اللاعبين الفلسطينيين في الوطن والشتات لتمكينهم من الحصول على البطاقات الدولية والمشاركة بإسم فلسطين رسميا في الاستحقاقات القادمة .