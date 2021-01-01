فيديو.. تعادل الشجاعية وشباب خانيونس في بطولة النخبة

غزة / سما /

تعادل فريقا اتحاد الشجاعية وشباب خانيونس (1-1), ضمن ذهاب منافسات دور الثمانية من بطولة الشهيد "ياسر عرفات" لأندية النخبة بقطاع غزة.

وتقدم "النشامى" في النتيجة عبر خالد القوقا (65), قبل أن يتعادل "المنطار" عن طريق محمد مريش (91) من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يلتقي الطرفان في موقعة الإياب الأربعاء المقبل على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع, إذ يحتاج شباب خانيونس للفوز بأي نتيجة أو التعادل سلبا للوصول لنصف النهائي.

أما اتحاد الشجاعية, فيريد الفوز أو التعادل بأكثر من (1-1), لخطف بطاقة الصعود للمربع الذهبي.

وتستمر منافسات البطولة اليوم الأحد, بلقاء شباب رفح مع خدمات رفح على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, وغزة الرياضي مع الأهلي على ملعب فلسطين بغزة, والصداقة مع خدمات الشاطئ على ملعب اليرموك بغزة أيضا.