بطل الطاولة الغزية يتألق في الكرة المصغرة

غزة / سما /

فاز فريق شباب رفح على نظيره غزة الرياضي (1-0), في المباراة الاحتفالية التي جرت عقب الإعلان عن انطلاق الاتحاد الفلسطيني للكرة المصغرة في قطاع غزة.

وشهدت المباراة الاحتفالية, مشاركة العديد من اللاعبين الكبار مع الطرفين, أبرزهم يسري أبو سيف من فريق غزة الرياضي.

ومن المعروف أن أبو سيف أفضل لاعب في قطاع غزة بلعبة كرة الطاولة, وظهر مؤخرا مع منتخب فلسطين في كأس أمم آسيا التي جرت بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ويؤكد ظهور لاعب المجمع الإسلامي لكرة الطاولة, مع فريق غزة الرياضي في الكرة المصغرة, مدى تميزه في أكثر من لعبة.





