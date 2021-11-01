  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

بطل الطاولة الغزية يتألق في الكرة المصغرة

الأحد 14 نوفمبر 2021 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطل الطاولة الغزية يتألق في الكرة المصغرة



غزة / سما /

فاز فريق شباب رفح على نظيره غزة الرياضي (1-0), في المباراة الاحتفالية التي جرت عقب الإعلان عن انطلاق الاتحاد الفلسطيني للكرة المصغرة في قطاع غزة.

وشهدت المباراة الاحتفالية, مشاركة العديد من اللاعبين الكبار مع الطرفين, أبرزهم يسري أبو سيف من فريق غزة الرياضي.

ومن المعروف أن أبو سيف أفضل لاعب في قطاع غزة بلعبة كرة الطاولة, وظهر مؤخرا مع منتخب فلسطين في كأس أمم آسيا التي جرت بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ويؤكد ظهور لاعب المجمع الإسلامي لكرة الطاولة, مع فريق غزة الرياضي في الكرة المصغرة, مدى تميزه في أكثر من لعبة.

256046574_4438271999626911_7055741863298789231_n.jpg
256033215_4438270256293752_6724469168104442782_n.jpg
 

#شباب رفح #غزة الرياضي #الاتحاد الفلسطيني #المجمع الإسلامي #يسري ابو سيف

الأكثر قراءة اليوم

خبير عسكري : هذه سياسة "اسرائيل" بالنسبة لغزة حاليا

حماس تحذر إسرائيل: لن نتوانى في الرد القوي والسريع.. وجاهزون لإعادة ضرب تل أبيب

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

بالفيديو: انفجار ضخم يهز تل أبيب

معضلات وسيناريوهات إسرائيل أمام إيران: "جميع الخيارات سيئة"

صحيفة: هكذا تخوض المقاومة جبهتها القتالية ضد التجسس الإسرائيلي

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

القسام

الإعلام العبري: ذراع حماس العكسري يحضر لنا مفاجآت في جولة القتال المقبلة

رئيس الوزراء

مجلس الوزراء يعلن عن انشاء قيادة منطقة امنية لمتابعة شؤون القدس ويتخذ عدة قرارات.. إليك تفاصيلها

الصحة بغزة: تسجيل 6 وفيات و146 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

حدود

يديعوت تزعم : الهدوء في غزة لم يحصل في التاريخ

تسهيلات اقتصادية مقابل الهدوء.."واللا ": انفراجة قريبة لصرف المنحة القطرية لموظفي غزة

الاتصالات الفلسطينية