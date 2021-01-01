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غدا .. الحكومة تعقد جلستها في محافظة القدس

الأحد 14 نوفمبر 2021 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غدا .. الحكومة تعقد جلستها في محافظة القدس



رام الله / سما /

من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية غدا الاثنين في مقر محافظة القدس .


وأعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المجتمعية عصام القاسم عن قرارات غاية في الأهمية سيتم اتخاذها في اجتماع الحكومة غدا أبرزها مناقشة الحالة الأمنية في المحافظة وتعزيز كافة الدوائر الرسمية وإعادة افتتاح مقرات لكل المؤسسات والوزارات بالمدينة المقدسة.

وشدّد القاسم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الأحد، على أن اختيار هذه الزيارة في يوم الاستقلال، بمثابة رسالة سياسية لدعم القدس وأهلها، وكذلك التأكيد على أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين .

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