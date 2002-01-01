هيئة الأسرى: نقل الأسير زيد بسيسي من عزل الجلمة إلى عزل "شطة"

رام الله / سما /

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسير زيد بسيسى ( 44 عاما) من عزل سجن الجلمة إلى عزل شطة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي، أن الأسير بسيسي مسؤول أسرى حركة "الجهاد" في السجون، قد جرى زجه داخل عزل "الجلمة" بتاريخ 6 أيلول المنصرم، كجزء من الإجراءات التعسفية والحملة الانتقامية التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحق عدد من الأسرى في مختلف المعتقلات، لا سيما أسرى "الجهاد" خلال الشهر الماضي، وذلك عقب تمكن الأسرى الستة من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع".

يذكر أن الأسير بسيسي من قرية رامين شرق طولكرم، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.