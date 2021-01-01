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خلال احتجاجات .. طلبة التوجيهي يطالبون بحذف مواد من المنهاج المقرر

الأحد 14 نوفمبر 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خلال احتجاجات .. طلبة التوجيهي يطالبون بحذف مواد من المنهاج المقرر



رام الله / سما /

احتجّ المئات من طلبة الثانوية العامة اليوم الأحد، في العديد من المدن الفلسطينية مطالبين بحذف مواد من المنهاج المقرر.

ففي مدينة نابلس احتشد العشرات من الطلبة أمام مقر مديرية التربية والتعليم للمطالبة بالتخفيف من المنهاج.

وفي مدينة رام الله تظاهر طلبة الثانوية العامة على دوار المنارة، بعد أن علّقوا الدوام المدرسي، مطالبين بإنصافهم، على حد قولهم.

وكانت وزارة التربية أصدرت مساء السبت بيانًا حول الثانوية العامة أكّدت فيه تشكيل لجنة فنية لدراسة الفاقد التعليمي وانعكاسه على امتحان الثانوية العامة والمادة المقررة في الامتحان. 

وأشارت إلى أن اللجنة ستقدم توصياتها للجنة الامتحانات العامة لاتخاذ القرار المناسب بما يحافظ على مصلحة الطلبة ومصداقية الامتحان.

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