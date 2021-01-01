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شاهد الصور: سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية من سبها

الأحد 14 نوفمبر 2021 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الصور: سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية من سبها



وكالات

اعلن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أعلن رسميا عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في البلاد في ديسمبر القادم.

وقدم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه للانتخابات في فرع المفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب غربي ليبيا.

كما أكد مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لوكالة "رويترز" تسجيل سيف الإسلام القذافي كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وسبق أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في السابع من نوفمبر الجاري فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة.

وسيستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 نوفمبر، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.

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