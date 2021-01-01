مدرب إنجلترا السابق يحذر سولشاير بسبب رونالدو

وكالات / سما /

أكد ستيف مكلارين، المدير الفني الأسبق لمنتخب إنجلترا، أن عودة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، ستؤدي إلى نجاح أو فشل النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب الشياطين الحمر.

اللاعب صاحب الـ36 عامًا إلى الشياطين الحمر في الصيف الماضي، قادمًا من يوفنتوس، مقابل 15 مليون يورو.

وقال مكلارين في تصريحات أبرزتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “سولشاير جلب ​​رونالدو وفاران، خاصة كريستيانو الذي يعرف كيف يفوز، لديه تأثير مما أسمعه في غرفة الملابس، إنه رقم واحد، وهم ينظرون إليه”.

واستكمل: “كما ترى من لغة جسده، لقد رأيتها من مباراة أتالانتا، يقود الفريق، إنه يذكرني قليلًا مثل روي كين”.

وواصل: “جلب شخص إلى غرفة الملابس مثل هذا (رونالدو)، يمكن أن يجعلك تنجح أو تفشل، ما عليك فعله هو استخدامه، فهو الحل ولكنه أيضًا المشكلة، إذا لم تتعامل معه بشكل صحيح، فقد يكون ذلك مشكلة للمدير الفني”.

وتابع: “هناك طرق مختلفة للقيام بذلك، يجب دمج رونالدو في الفريق للعب كفريق واحد، في الوقت الحاضر لا يلعبون كفريق”.

وختم: “عندما تنظر إلى تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي، يمكنك أن ترى فريقًا وهوية في طريقة لعبهم”.

مان يونايتد عانى من عدة نتائج سلبية منذ بداية الموسم الحالي، حيث تراجع الفريق إلى المرتبة السادسة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 17 نقطة.