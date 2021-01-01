فرينكي دي يونج يكشف حالته بعد إصابته مع هولندا

وكالات / سما /

كشف لاعب الوسط الهولندي، فرينكي دي يونج، متوسط ميدان برشلونة، حالته، بعد تعرضه للإصابة في مباراة هولندا والجبل الأسود، مساء السبت، في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وفرطت هولندا في نقاط الفوز وضمان التأهل لكأس العالم، بعدما سمحت للجبل الأسود في العودة في اللقاء بعدما كانت متقدمة بهدفين دون رد، على بعد 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، لتنتهي المباراة بتعادل المنتخبين بنتيجة 2-2.

وعقب اللقاء، أكد الهولندي لويس فان جال، المدير الفني للطواحين، أنه استبدل دي يونج في اللقاء بسبب معاناته من إصابة، لكن فرينكي قلل من شأن الأمر بنفسه وأفاد بأنها شيء بسيط.

وأوضح دي يونج في تصريحات صحفية أنه عانى من بعض الآلام على مستوى الكاحل بسبب استلقاء أحد لاعبي الجبل الأسود عليه لبعض اللحظات، لكن في الوقت ذاته أفاد اللاعب بأنه سيكون جاهزاً لخوض المباراة الحاسمة في التصفيات، يوم الثلاثاء المقبل، ضد النرويج.

وعن سبب التعثر، وصف دي يونج نفسه ولاعبي هولندا بالجبناء، بعد تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض، بالرجوع للخلف وتمرير الكرة للحارس ليسدد للأمام ما سمح للخصم بتشكيل الضغط على كتيبة الطواحين.

واعتبر لاعب البارسا أن التعادل بهذه الطريقة شيء مأساوي مفيداً بأن هولندا كان عليها أن تحافظ على الفوز والتأهل مباشرةً لكأس العالم.