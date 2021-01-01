الصحة بغزة: 3 وفيات و75 إصابة بفيروس كورونا وتعافي 163 حالة

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة و75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 163 حالة، بعد إجراء 401 فحصًا مخبريًا خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن اجمالي تراكمي للمصابين 185691 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 2173 حالة، واجمالي المتعافين 181902 حالة.

وبينت أن اجمالي الوفيات 1616 وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 81 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 60 حالة.

ولفتت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 490258 شخصا.