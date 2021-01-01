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حقيقة تخلي ريال مدريد عن التعاقد مع بوجبا

الأحد 14 نوفمبر 2021 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة تخلي ريال مدريد عن التعاقد مع بوجبا



وكالات / سما /

تعرض بول بوجبا لإصابة خطيرة للغاية في تدريب منتخب فرنسا الأخيرة، والتي جعلته يغادر معسكر منتخب الديوك ووضعت شكوكاً كبيرة حول مستقبله.

لم يوقع اللاعب صاحب الـ28 عاماً على تجديد العقد مع مانشستر يونايتد، وبعد إصابته الأخيرة التي ستبقيه عن الملاعب لفترة فقد ظهرت تقارير عن تجاهل الريال لفكرة التوقيع معه وخصوصاً وأنها الإصابة الثالثة له خلال عامين.

سيكون على بوجبا في شهر يناير أن يقرر مصيره لأن عقده مع النادي الإنجليزي سينتهي في 30 يونيو، ورغم إصابته إلا أن فرق يوفنتوس وباريس سان جيرمان مازالت تطمح للتوقيع معه.

وحسب صحيفة ماركا فإن ريال مدريد ما يزال حريصاً على متابعة ما يجري مع بوجبا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبالنسبة للنادي الأبيض لا يزال خيار بوجبا مطروحا على الطاولة، حتى وإن كان خيار التعاقد مع أوريلين تشواميني لاعب موناكو محتملاً لتدعيم مستقبل المرينجي.

يملك بوجبا علاقة قوية مع كريم بنزيما هداف ونجم ريال مدريد الاول، كما أن كرة القدم التي يريدها أنشيلوتي تتوافق مع إمكانيات النجم الفرنسي والذي يطلب راتباً مرتفعاً رغم إصاباته، حيث يحصل على 12 مليون يورو كراتب سنوي ويريد الحصول على عقد جديد آخر رائع لا يقل عن هذا الرقم.

#بول بوجبا #بوجبا #ريال مدريد #مانشستر يونايتد #فرنسا

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