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فرنسا تلحق بالمتأهلين لمونديال قطر ومبابي يسجل رقما تاريخيا

الأحد 14 نوفمبر 2021 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تلحق بالمتأهلين لمونديال قطر ومبابي يسجل رقما تاريخيا



وكالات / سما /

تأهل المنتخب الفرنسي لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022، عقب فوزه الباهر على كازاخستان بثمانية نظيفة، السبت، في المرحلة التاسعة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات الأوروبية المونديالية.

وفرض نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي نفسه نجما للمباراة، بتسجيله رباعية في الدقائق (6 و12 و32 و87)، في حين تناوب على تسجيل بقية الأهداف كل من كريم بنزيمة (55 و59) وأدريان رابيو (75) وأنطوان غريزمان (84 من ركلة جزاء).

وبات مبابي أول لاعب يسجل ثلاثية على الأقل للمنتخب الفرنسي في مباراة رسمية منذ دومينيك روشتو عام 1985.

وبهذا الفوز ، رفع منتخب "الديوك" رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه فنلندا الثانية، التي حققت فوزاً ثميناً السبت أيضاً على مضيفتها البوسنة والهرسك 3-1.

 

#فرنسا #مونديال قطر #كازاخستان

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