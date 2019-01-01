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قوات القمع تقتحم سجن "نفحة" وتعتدي بالضرب على الأسرى

الأحد 14 نوفمبر 2021 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات القمع تقتحم سجن "نفحة" وتعتدي بالضرب على الأسرى



رام الله / سما /

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قسم (13) في سجن "نفحة" الصحراوي، واعتدت على الأسرى بالضرب.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه ، إن قوات القمع اقتحمت القسم فجرا ونكّلت بالأسرى، وحطمت مقتنياتهم الشخصية، ما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوفهم.

وأشار الى أن الأسرى أغلقوا أقسام السجن بالكامل، احتجاجا على الاقتحام الوحشي الذي نفذته وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال لقسم (13).

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات القمع والتفتيش المتكرّرة، إضافة إلى جملة من الاجراءات التنكيلية الممنهجة بحق الأسرى، لفرض مزيد من السيطرة والرّقابة عليهم، وضرب أي حالة "استقرار" داخل الأقسام.

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال صعدت من عمليات القمع منذ عام 2019، مقارنة مع السنوات التي سبقتها، والتي كانت الأعنف في حينه منذ أكثر من عشر سنوات، وكان من بين السجون التي تعرض فيها الأسرى لأشد عمليات القمع سجن "عوفر".

#قوات القمع #الاسرى

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