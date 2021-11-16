  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعليق الدوام في مدارس الأونروا جزئياً الثلاثاء المقبل

الأحد 14 نوفمبر 2021 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق الدوام في مدارس الأونروا جزئياً الثلاثاء المقبل



غزة/ سما /

أعلن اتحاد موظفي الوكالة بغزة تعليق العمل في جميع مدارس الوكالة بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 16/11/2021 ابتداءً من الساعة 9 صباحاً للفترة الصباحية، و2 مساءً للفترة المسائية، حيث يعتصم الطلاب والمعلمون في هذا الوقت في طابور لمدة ربع ساعة يرفعون خلالها اليافطات والشعارات المطالبة بحقوق اللاجئين والموظفين.

كما يُعلق الدوام في كليتي تدريب غزة وخان يونس من الساعة 8:30 صباحاً إلى 10:30 صباحاً، ويعتصم الموظفون والطلاب في الساحات ويرفعون اليافطات والشعارات المطالبة بالحقوق، ويشاركون في الاعتصام أمام بوابة مكتب غزة الإقليمي.

 فيما يُعلق الدوام في مركز النور للمكفوفين الساعتين الأخيرتين ويغادر المعلمون والطلاب.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تنشر تفاصيل صادمة لجريمة اغتصاب طفلة في رفح

بالفيديو قيادي بالقسام: حصلنا على كنز استخباري حقيقي خلال "حد السيف"

"اكتشاف مثير للقلق" في الغلاف الجوي يثير "مخاوف اقتراب نهاية العالم"!

بعد ترفيعه لرتبة نقيب.. فيديو استقبال الملكة رانيا للأمير الحسين والملك بالأحضان يثير تفاعلا (فيديو)

إعلان أمريكي هام بشأن تغيير كبير في "مستقبل" الإمارات

يوسي بيلين يكتب: وحشية بثوب سياسي.. وملك الأردن: ما علاقتي بائتلاف بينيت؟

الاونروا تنفي بشدة نيتها اغلاق مدارسها في الاردن خلال الشهور الاربعة القادمة

الأخبار الرئيسية

خطة مصرية شاملة لغزة تنتظر الموقف الإسرائيلي وهذه اهم تفاصيلها ..

"كارثة حقيقية".. جنرال إسرائيلي يكشف عيوبا خطيرة داخل قواته العسكرية

لم الشمل

الداخلية تكشف مواعيد الدفعات الجديدة من الموافقات على طلبات لم الشمل

التربية

غزة: "التربية والتعليم" توضح بخصوص الحادث المؤسف في مدرسة المنفلوطي "ب"

الموساد

قناة 12 تكشف السبب الحقيقي وراء الاستقالات الجماعية في الموساد.. هل يشهد ثورة حقيقية؟

الاتصالات الفلسطينية