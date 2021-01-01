الصحة بغزة تُعلن عن توفر التطعيم الخاص بالأنفلونزا الموسمية

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد، عن توفير كمية من التطعيم الخاص بالانفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي استمرارًا للجهود التي تبذلها الوزارة في تحصين أفراد المجتمع من الأمراض والأوبئة.

ونوهت في بيانها الصادر اليوم، للمواطنين الكرام من الفئات المستهدفة والأكثر عرضة لخطر المضاعفات الطبية الناتجة عن الأنفلونزا الشديدة وهم: الطواقم الطبية- كبار السن فوق 60 عامًا- مرضى الأمراض المزمنة- السيدات الحوامل، التوجه لتلقي التطعيم بدءًا من يوم غدٍ الإثنين الموافق 15 نوفمبر خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأشارت إلى أن المراكز الصحية للتطعيم هي على النحو التالي:

️محافظة الشمال: مركز شهداء جباليا- عيادة الشيماء.

️محافظة غزة : مركز شهداء الرمال- مركز شهداء الشيخ رضوان- مركز صبحة الحرازين.

محافظة الوسطى: مركز شهداء دير البلح -مركز شهداء النصيرات.

محافظة خان يونس: مركز شهداء خانيونس "البندر"-مركز شهداء بني سهيلا.

️محافظة رفح: مركز شهداء رفح " أبو الوليد"-مركز شهداء تل السلطان.