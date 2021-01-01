الإحصاء: ارتفاع حاد في أسعار الدواجن وانخفاض في أسعار الخضراوات الشهر المنصرم

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021، شهد ارتفاعا حادا في أسعار الدواجن الطازجة، قابله انخفاض حاد في أسعار الخضراوات الطازجة.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الأحد، أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين خلال شهر تشرين الأول 2021، يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.59%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.88%، و"الديزل" بنسبة 1.78%، والخضراوات المجففة بنسبة 1.72%، والغاز بنسبة 1.56%، ودقيق الحبوب (الطحين) بنسبة 1.50%، والزيوت النباتية بنسبة 1.45%، رغم انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 9.95%، والبيض بمقدار 3.86%، والفواكه الطازجة بمقدار 3.58%، واللحوم الطازجة بمقدار 0.84%، والبطاطا بمقدار 0.77%.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 16 شيقلا/1كغم، والبصل 3 شواقل/1كغم، والثوم 17 شيقلا/1كغم، وزيت الزيتون 30 شيقلا/1كغم، وزيت الذرة 26 شيقلا/3 لتر، والطحين الأبيض 121 شيقلا/50كغم، رغم انخفاض أسعار بندورة بيوت بلاستيكية 4 شواقل/1كغم، والكوسا 7 شواقل/1كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 3 شواقل/1كغم، والبطاطا 2 شيقل/1كغم، والزهرة 5 شواقل/1كغم، والبيض 15 شيقلا/2كغم، والبرتقال والليمون 4 شواقل/1كغم لكل منهما، والافوكادو 11 شيقلا/1كغم، ولحم الغنم 80 شيقلا/1كغم، ولحم العجل 49 شيقلا/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين الأول 2021 مع شهر تشرين الأول 2020، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.28%، بواقع 1.95% في القدس J1*، وبنسبة 1.46% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.31% في قطاع غزة.

وبين الإحصاء ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة شهد ارتفاعا خلال شهر تشرين الأول 2021 مقارنة مع شهر أيلول 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 5.85%، وأسعار دقيق الحبوب (الطحين) بنسبة 1.88%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.86%، و"البنزين" بنسبة 1.23%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.29%، رغم انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 8.19%، والبيض بمقدار 8.15%، والبطاطا بمقدار 6.18%، واللحوم الطازجة بمقدار 2.36%، والأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 1.52%، والفواكه الطازجة بمقدار 0.88%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعا في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 17 شيقلا/1كغم، والبنزين نوع "95" 6.23 شيقل/1لتر، والسولار 5.49 شيقل/1لتر، وزيت الزيتون 30 شيقلا/1كغم، وزيت الذرة 25 شيقلا/3لتر، والطحين الأبيض 86 شيقلا/50 كغم، رغم انخفاض أسعار بندورة بيوت بلاستيكية 2 شيقل/1كغم، والكوسا 3 شواقل/1كغم، والبيض 11 شيقلا/2كغم، والبرتقال والليمون 3 شواقل/1كغم لكل منهما، والزهرة 4 شواقل/1كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 1 شيقل/1كغم، والبطاطا 2 شيقل/1كغم، والافوكادو 7 شواقل/1كغم، ولحم الغنم 54 شيقلا/1كغم، ولحم العجل 40 شيقلا/1كغم.

ويعود ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية خلال شهر تشرين الأول 2021 مقارنة مع شهر أيلول 2021 الى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.62%، والخضروات المجففة بنسبة 2.87%، والغاز بنسبة 2.69%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.86%، و"البنزين" بنسبة 1.31%، والزيوت النباتية بنسبة 1.52%، والبطاطا بنسبة 1.08%، ودقيق الحبوب (الطحين) بنسبة 0.91%، رغم انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.93%، والفواكه الطازجة بمقدار 3.35%، والبيض بمقدار 2.21%، واللحوم الطازجة بمقدار 0.84%.

وارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 15 شيقلا/1كغم، والبنزين نوع "95" 6.23 شيقل/1لتر، والسولار 5.49 شيقل/1لتر، وأسطوانة الغاز 69 شيقلا/12كغم، وزيت الزيتون 30 شيقلا/1كغم، وزيت الذرة 26 شيقلا/3لتر، والبصل 3 شواقل/1كغم، والثوم 20 شيقلا/1كغم، والبطاطا 3 شواقل/1كغم، والطحين الأبيض 118 شيقلا/50 كغم، رغم انخفاض أسعار بندورة بيوت بلاستيكية 5 شواقل/1كغم، والكوسا 7 شواقل/1كغم، والزهرة 5 شواقل/1كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 3 شواقل/1كغم، والبيض 16 شيقلا/2كغم، والبرتقال والليمون 4 شواقل/1كغم لكل منهما، والافوكادو 13 شيقلا/1كغم، ولحم الغنم 78 شيقلا/1كغم، ولحم العجل 49 شيقلا/1كغم.

وفي حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* انخفاضا خلال شهر تشرين الأول 2021 مقارنة مع شهر أيلول 2021، نتيجة لانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة بمقدار 13.89%، والفواكه الطازجة بمقدار 12.44%، رغم ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 12.47%، والخضراوات المجففة بنسبة 11.21%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.40%، و"الديزل" بنسبة 0.41%، وأسعار البيض بنسبة 2.87%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.55%، وأسعار الأرز بنسبة 1.36%، وأسعار دقيق الحبوب (الطحين) بنسبة 1.23%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 0.55%.

كما سجلت أسعار السلع الآتية انخفاضا في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية 5 شواقل/1كغم، والزهرة 6 شواقل/1كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 5 شواقل/1كغم، والبرتقال والليمون 5 شواقل/1كغم لكل منهما، والافوكادو 14 شيقلا/1كغم، رغم ارتفاع أسعار البطاطا 4 شواقل/1كغم، والبصل 3 شواقل/1كغم، والثوم 20 شيقلا/1كغم، والبنزين نوع "95" 6.60 شيقل/1لتر، والبيض 26 شيقلا/2كغم، وزيت الزيتون 37 شيقلا/1كغم، وزيت الذرة 27 شيقلا/3لتر، والدجاج 19 شيقلا/1كغم، والطحين الأبيض 123 شيقلا/50كغم.

وتجدر الاشارة الى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعا طفيفا نسبته 0.08% خلال شهر تشرين الأول 2021 مقارنة مع شهر أيلول 2021، بواقع 0.18% في قطاع غزة، وبنسبة 0.13% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضا مقداره 0.29% في القدس.