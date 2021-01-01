رام الله / سما /

تصدر تحذير الأطباء من خطورة الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، وبأنه يقترب من الموت المفاجئ، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأحد.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

الرئيس يتلقى برقية تهنئة من نظيره الصيني لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال ويستقبل وفدا من المجلس الأولمبي الآسيوي

رئيس الوزراء يطالب بتحرك عاجل وفوري لإنقاذ حياة الأسير كايد الفسفوس

اشتية يدعو الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي للمساهمة في تجفيف المصادر المالية الداعمة للمستوطنات

الأطباء يبلغون ذوي الأسير كايد الفسفوس بأن يقترب من الموت المفاجئ

تواصل فعاليات إحياء الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس عرفات وإعلان وثيقة الاستقلال

لجنة الانتخابات تقبل اعتراضين من أصل 61 قدمت لها

إصابة 3 مقدسيين في اعتداءات للمستوطنين بحي رأس العامود

أمين عام اللجنة الوطنية يبحث مع "إيسيسكو" تعزيز التعاون المشترك

- 4 وفيات و90 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و258 حالة تعافٍ

* "الأيام":

الأطباء: الأسير كايد الفسفوس "يقترب من الموت المفاجئ"

الرئيس يستقبل وفدا من المجلس الأولمبي الآسيوي

مستوطنون يعتدون على المواطنين في حي رأس العامود

مواجهات وإصابات خلال عمليات اقتحام الاحتلال عدة مناطق

"كورونا": 4 وفيات و90 إصابة جديدة

الداخلية: دفعات جديدة من الموافقات على طلبات لم الشمل ستصدر قريبا

إسرائيل: اعتقال الزوجين في تركيا قد يصبح حدثا سياسيا

قناة عبرية: الاستقالات الجماعية في "الموساد" تعود إلى تحول استراتيجي ومحاولة لإعادة الهيكلة

"القدس":