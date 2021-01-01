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الحرارة تنخفض واحتمال سقوط أمطار متفرقة

الأحد 14 نوفمبر 2021 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرارة تنخفض واحتمال سقوط أمطار متفرقة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، صافيًا إلى غائم جزئي وجافًا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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