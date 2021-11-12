شاهد: ألفيس العائد إلى برشلونة "ماكنة" لصناعة الأهداف

وكالات/سما/

يعتبر الدولي البرازيلي المخضرم، داني ألفيس، واحدا من أفضل اللاعبين لصناعة الأهداف في العالم، فقد ساهم في تسجيل العديد منها، علاوة على قيامه بواجباته الدفاعية، على أكمل وجه.

وخطف داني ألفيس، أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، الأضواء من جديد بعودته رسميا إلى نادي برشلونة، بعد نحو خمس سنوات من الرحيل عن "كامب نو".

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للنجم البرازيلي، عندما كان يصنع الأهداف في فترته الأولى مع برشلونة، لمواطنه نيمار والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقلين إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز المنتقل إلى أتلتيكو مدريد، وغيرهم.

Dani Alves is back in Barca ????????



How may he assist you? ????



(via @ChampionsLeague) pic.twitter.com/PMzbINM2gV — DAZN Canada (@DAZN_CA) November 12, 2021



وأعلن نادي برشلونة، مساء أمس الجمعة، عودة لاعبه المخضرم الظهير الأيمن، داني ألفيس، إلى صفوف الفريق الكتالوني من جديد بعد رحيله في عام 2016.



وقال برشلونة في بيان إن ألفيس، البالغ من العمر 38 عاما، سيعود للتعاون مع زميله السابق في الفريق والمدرب الجديد تشافي هرنانديز عندما ينضم للتشكيلة الأسبوع المقبل، لكن لن يكون بوسعه المشاركة حتى يناير المقبل.

ولعب داني ألفيس مع برشلونة بين عامي (2008 و2016) في فترة حافلة بالألقاب فاز خلالها بستة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال، إضافة إلى عدة ألقاب أخرى.