شاهد: ألفيس العائد إلى برشلونة "ماكنة" لصناعة الأهداف

يعتبر الدولي البرازيلي المخضرم، داني ألفيس، واحدا من أفضل اللاعبين لصناعة الأهداف في العالم، فقد ساهم في تسجيل العديد منها، علاوة على قيامه بواجباته الدفاعية، على أكمل وجه.

وخطف داني ألفيس، أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، الأضواء من جديد بعودته رسميا إلى نادي برشلونة، بعد نحو خمس سنوات من الرحيل عن "كامب نو".

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للنجم البرازيلي، عندما كان يصنع الأهداف في فترته الأولى مع برشلونة، لمواطنه نيمار والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقلين إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، والمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز المنتقل إلى أتلتيكو مدريد، وغيرهم.

