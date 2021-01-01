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اشتية يطالب بتحرك عاجل وفوري لإنقاذ حياة الأسير كايد الفسفوس

السبت 13 نوفمبر 2021 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطالب بتحرك عاجل وفوري لإنقاذ حياة الأسير كايد الفسفوس



رام الله/سما/

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، بتحرك عاجل وفوري لإنقاذ حياة الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 122 يوما.

وقال اشتية في تصريح نشره المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم السبت، إن الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية مطالبة بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسير الفسفوس، الذي تشير التقارير الطبية إلى دخول حالته الصحية مرحلة الخطر الشديدة.

كما طالب اشتية بإنهاء الاعتقال الإداري لجميع الأسرى المضربين عن الطعام.

وكان أطباء في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، أبلغوا ذوي الأسير كايد الفسفوس بأنه يقترب من الموت المفاجئ بأي لحظة، نظرا لظهور علامات تشير لوجود تجلط في الدم.

 

#اشتية #كايد الفسفوس #رئيس الوزراء محمد اشتية #الاسير كايد الفسفوس

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