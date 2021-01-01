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إيران تعلن التوصل لاتفاقات مهمة مع سوريا

السبت 13 نوفمبر 2021 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن التوصل لاتفاقات مهمة مع سوريا



طهران /سما/

قال رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، اليوم السبت، إن بلاده توصلت لاتفاقات مهمة مع سوريا.

وأكدت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات رشيديان جاءت في ختام زيارته للعاصمة السورية، دمشق، معلنا استئناف الزيارات الدينية وتسيير قوافل الزوار الإيرانيين إلى سوريا، بداية من الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح رشيديان أن بناء المرحلة الأولى من هذا الاتفاق السوري الإيراني سينتج عنها إيفاد 100 ألف زائر إيراني، بشكل سنوي، إلى دمشق، بهدف زيارة مقام السيدة زينب، مشيرا إلى أنه على خلفية الأمن المستتب في سوريا، فقد توفرت الظروف الأمنية المناسبة من أجل تسيير قوافل الزوار الإيرانيين إلى هذا البلد.

وقدم رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية طلبا إلى السلطات السورية يقضي بتأمين هؤلاء الزوار والحفاظ على سلامتهم، موضحا أن الحكومة السورية شددت خلال المباحثات الأخيرة مع نظرائهم من المسؤولين الإيرانيين، على استعدادها لحماية أمن وسلامة هؤلاء الزوار. 

ولفت علي رضا رشيديان إلى أنه ناقش مع وزير الصحة السوري البرامج الوقائية والصحية التي وضعتها منظمة الحج وجمعية الهلال الأحمر وزارة الحج الإيرانية، والخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وذلك بدعوى ضمان سلامة الزوار الإيرانيين في سوريا. 

ومن جهتهم، أكد الوزراء السوريون استعدادهم التام لاتخاذ الإجراءات المطلوبة والضرورية المتعلقة بالحفاظ على أمن وسلامة الزوار الإيرانيين، بداية من دخولهم الأراضي السورية ونهاية بعودتهم إلى بلادهم.

#ايران #سوريا

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