  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إطفائية الخليل ترفع حالة التأهب بعد اشعال النيران في 3 محلات وحافلة جراء شجار عائلي

السبت 13 نوفمبر 2021 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطفائية الخليل ترفع حالة التأهب بعد اشعال النيران في 3 محلات وحافلة جراء شجار عائلي



الخليل / سما /

 قال رئيس قسم الاطفاء في بلدية الخليل أيمن ناصر الدين، ان الاطفائية رفعت حالة التأهب لديها، بعد اشعال النيران في 3 محلات وحافلة في الخليل.

ويخشى ناصر الدين من احتمالية اشعال نيران بفعل فاعل في اماكن اخرى، على خلفية شجار بين عائلتين في مدينة الخليل.

وشهدت الخليل بعد منتصف الليلة الماضية، عدة حوادث اطلاق نيران على محلات ومنزل واحراق حافلة ومحاولة احراق منزل وديوان آل ابو عيشة.

وذكرت مصادر أمنية، بان الامن ضبط بندقية ومسدس بحوزة احد المواطنين في الخليل.

وذكرت مصادر محلية مطلعة، ان رجل الاصلاح الشيخ داود الزير المكلف من قبل الرئيس محمود عباس بحل الخلاف بين عائلتي العويوي ابو عيشة والجعبري، قد وصل مساء اليوم، الى مدينة الخليل، وعقد اجتماعات منفصلة مع العائلتين، بحضور ممثلين عن وجهاء الخليل، بهدف تطويق الاحداث ومنع انتشارها.


وشهدث مدينة الخليل، عمليات عنف قبل نحو 3 شهور، استخدم فيه السلاح ورافقها اشعال النيران في مركبات ومحلات تجارية، على خلفية مقتل مواطن من عائلة الجعبري.

وتوصل الزير مع وجهاء يمثلون فلسطين التاريخية الى أخذ عطوة عشائرية بين العائلتين بعد جهود مضنية بذلت من وجهاء العشائر في الوطن.

وفي وقت لاحق، من الليلة، دفعت قوى الأمن الفلسطيني بتعزيزات الى بعض الاماكن في الخليل، في محاولة منها لوقف اعمال العنف.

#الخليل #شجار عائلي #بلدية الخليل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تنشر تفاصيل صادمة لجريمة اغتصاب طفلة في رفح

متى يبدأ المنخفض الجوي في فلسطين ؟

بالفيديو قيادي بالقسام: حصلنا على كنز استخباري حقيقي خلال "حد السيف"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

صحيفة تكشف عن رسالة من المقاومة لأهالي جنود الأسرى الاسرائيليين

يديعوت: اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا قد يؤدي لأزمة سياسية

بعد ترفيعه لرتبة نقيب.. فيديو استقبال الملكة رانيا للأمير الحسين والملك بالأحضان يثير تفاعلا (فيديو)

الأخبار الرئيسية

"كارثة حقيقية".. جنرال إسرائيلي يكشف عيوبا خطيرة داخل قواته العسكرية

لم الشمل

الداخلية تكشف مواعيد الدفعات الجديدة من الموافقات على طلبات لم الشمل

التربية

غزة: "التربية والتعليم" توضح بخصوص الحادث المؤسف في مدرسة المنفلوطي "ب"

الموساد

قناة 12 تكشف السبب الحقيقي وراء الاستقالات الجماعية في الموساد.. هل يشهد ثورة حقيقية؟

مواجهات

هآرتس تتساءل: كيف وصل حجر الأسير حميدات إلى المخيم؟.. المحامية: “ديدن المحاكم الإسرائيلية”

الاتصالات الفلسطينية