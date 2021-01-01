  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لابيد ردًا على مظاهر اللاسامية في بولندا: "تتوقع من الحكومة المحلية اتخاذ إجراءات صارمة"

السبت 13 نوفمبر 2021 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد ردًا على مظاهر اللاسامية في بولندا: "تتوقع من الحكومة المحلية اتخاذ إجراءات صارمة"



القدس المحتلة / سما /

رد وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد على الأحداث المعادية للسامية الأخيرة في بولندا ، والتي وقع آخرها قبل يومين، خلال احتفالات بولندا بعيد الاستقلال، عندما صاح مئات النشطاء اليمينيين المتطرفين في وسط ولاية كاليسز "الموت لليهود"، كما تم حرق ميثاق يهودي تاريخي من القرن الثالث عشر. 

وكتب لابيد على حسابه على تويتر: "إن الحادثة المروعة المعادية للسامية في بولندا تذكر كل يهودي في العالم بشدة الكراهية والخطر الذي يكمن في هذا العالم"

واضاف لابيد: "على السلطات البولندية ان تدين هذه الأعمال وهذه التصرفات بسرعة، وهذا مهم وضروري في هذه الظروف، وانا أرحب بذلك، وأتوقع من الحكومة أن تتخذ موقفًا صارمًا ضد الأشخاص الذين شاركوا في عرض الكراهية الصادم هذا".

ومن جهته أدان وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي الحادث اللا سامي الذي وقع في مدينة كاليش وقال "الأشخاص الذين نظموا هذا الحدث المخزي في كاليش يوم 11 نوفمبر سيواجهون عواقب قانونية".​

#يائير لبيد #الخارجية الاسرائيلية #بولندا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تنشر تفاصيل صادمة لجريمة اغتصاب طفلة في رفح

متى يبدأ المنخفض الجوي في فلسطين ؟

بالفيديو قيادي بالقسام: حصلنا على كنز استخباري حقيقي خلال "حد السيف"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

صحيفة تكشف عن رسالة من المقاومة لأهالي جنود الأسرى الاسرائيليين

يديعوت: اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا قد يؤدي لأزمة سياسية

بعد ترفيعه لرتبة نقيب.. فيديو استقبال الملكة رانيا للأمير الحسين والملك بالأحضان يثير تفاعلا (فيديو)

الأخبار الرئيسية

"كارثة حقيقية".. جنرال إسرائيلي يكشف عيوبا خطيرة داخل قواته العسكرية

لم الشمل

الداخلية تكشف مواعيد الدفعات الجديدة من الموافقات على طلبات لم الشمل

التربية

غزة: "التربية والتعليم" توضح بخصوص الحادث المؤسف في مدرسة المنفلوطي "ب"

الموساد

قناة 12 تكشف السبب الحقيقي وراء الاستقالات الجماعية في الموساد.. هل يشهد ثورة حقيقية؟

مواجهات

هآرتس تتساءل: كيف وصل حجر الأسير حميدات إلى المخيم؟.. المحامية: “ديدن المحاكم الإسرائيلية”

الاتصالات الفلسطينية